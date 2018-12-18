Путин запретил уличные табло с курсом валют

Во вторник президент России Владимир Путин подписал правки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которые запрещают указывать на уличных табло текущий курс валют.

Госдума приняла правки 5 декабря 2018 года, а Совет Федерации одобрил их 11 декабря, говорится в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Размещать информацию о курсе валют теперь можно только внутри помещений, где располагаются кредитные организации. Решение вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.

Ранее о необходимости запрета уличных табло и щитов с курсами иностранных валют говорил Центробанк. По мнению ЦБ, изменения должны помочь в борьбе с незаконными точками обмена валюты.