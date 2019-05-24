Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 10 годам заключения живущего в США адвоката Павла Ивлева, обвиняемого в хищении нефти у компании ЮКОС.

«Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы без штрафа. Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет», – огласила приговор судья Марина Сырова, передает РИА «Новости».

Ивлев с ноября 2004 года живет в США и получил там гражданство, в связи с чем судебное разбирательство проходит в заочном режиме.

Хотя Ивлев готов был дать показания по видеосвязи, суд отклонил ходатайство о его допросе. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его как раз к 10 годам лишения свободы.

По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти добывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть ВНК» на общую сумму около 925 млрд рублей.

Кроме того, как считает обвинение, в 2001-2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского отмыл около 133 млрд рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.