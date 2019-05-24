Нефть подорожала после самого сильного падения с начала года

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут в рамках коррекции после падения на 4-5% в четверг, что было вызвано ожиданиями дальнейшего увеличения запасов сырья в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,22% – до 68,59 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась на 1,23%, составив 58,62 доллара, передает РИА «Новости».

В четверг котировки нефти упали на 4-5% на обострении экономических рисков и статистике запасов в США, которые, по данным минэнерго страны, за неделю по 17 мая запасы увеличились на 4,7 млн баррелей, до 476,8 млн. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 млн баррелей. Вместе с этим ведомство сообщило о росте добычи и увеличении запасов нефтепродуктов.