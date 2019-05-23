Задержан подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, который подозревается в покушении на губернатора Волгоградской области в 2016 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД России, в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию покушения на жизнь главы Волгоградской области, совершенного в 2016 году путем поджога его домовладения, осуществлено задержание в Москве криминального авторитета Волгоградской области Евгения Ремезова», – говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ добавили, что ранее установили, что к покушению причастны члены созданной Ремезовым преступной группы, передает ТАСС.

Из данных правоохранительных органов следует, что «целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур».