Вышел трейлер нового «Терминатора»

Американская компания Paramount Pictures представила трейлер шестой части популярного фантастического фильма «Терминатор».

Тизер «Терминатор. Темные судьбы» был опубликован на YouToube-канале кинокомпании.

Судя по трейлеру, сюжет ленты будет перекликаться с предыдущими фильмами франшизы. На кадрах можно увидеть актрису Линду Хэмилтон, исполняющую, как и в предыдущих частях, роль Сары Коннор, и Арнольда Шварценеггера.

Известно, что новый «Терминатор» должен выйти на экраны кинотеатров в ноябре 2019 года. Продюсером картины выступил Джеймс Кэмерон, режиссером – Тим Миллер.

В июне прошлого года голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли Терминатора Т-1000, снялся в историческом фильме «Захар Беркут» про Карпатскую Русь XIII века.