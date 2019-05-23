Медведев заявил об исчезновении слова «кризис» из экономической лексики

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что несколько лет назад слово «кризис» звучало рефреном во многих речах, однако теперь оно исчезло из актуальной экономической лексики.

Медведев заявил в ходе выступления на коллегии Министерства экономического развития, что «еще несколько лет назад слово «кризис» было таким рефреном, регулярно звучало в выступлениях аналитиков, экономистов, финансистов и, конечно, министров», однако теперь «об этом практически не говорят, эти слова исчезли из актуальной экономической лексики», передает РИА «Новости».

Он отметил, что на смену пришли «дискуссии на тему создания условий для устойчивого экономического роста».

Также премьер-министр поручил Минэкономразвития искать новые рынки сбыта продукции и активнее работать с соседями по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Он отметил, что даже в условиях санкций и различных ограничений Россия не идет по пути закрытости экономики, передает ТАСС.

«При этом (необходимо) учитывать, что сегодня структура международной торговли, действительно, стремительно меняется, спросом пользуются не просто товары, а товары с предоставлением услуг, которые могут сопровождать этот товар на протяжении всей его жизни», – добавил Медведев.

Он добавил, что необходимо на законодательном уровне ограничить создание ФГУПов на конкурентных рынках.

Ранее Медведев подвел экономические итоги 2018 года.