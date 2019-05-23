Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина

«Я считаю, что Россия никому ничего не должна. То, что произошло в 2008 году – это ответственность руководства Грузии Саакашвили, который начал военные действия против Южной Осетии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Путин должен сделать первый шаг в восстановлении отношений Москвы и Тбилиси.

«В это, собственно, упирается вся проблема в отношениях России и Грузии. Грузии никто не давал мандата на обстрел Цхинвала, на ввод войск на его территорию, на убийство мирного населения, на убийство российских граждан, на убийство российских миротворцев, – напомнил член Совета Федерации Алексей Пушков. – Поэтому Грузия должна сама себя винить за то, что произошло в августе 2008 года. Если бы не было атаки Саакашвили на Цхинвал, не было бы и последующего отделения Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Во всяком случае, не было бы в такой форме. Грузия должна немножко соотнести свои запросы со своими возможностями. А возможности у Грузии небольшие. И диктовать России, что она должна, а что не должна, Грузия, я думаю, не может».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.

«Проблема в том, что Россия неправильно ведет себя по отношению к членам международного сообщества, ничего не уважает. Это касается не только Грузии, Россия в целом так себя ведет», – подчеркнула Зурабишвили в интервью эстонскому телевидению. «У меня не будет диалога с Путиным. Я только напомню ему, что он нарушил все обязательства», – добавила президент Грузии. При этом Зурабишвили уверена, что Путин «должен сделать первый шаг» – так она заявила, отвечая на вопрос, чтобы она сказала президенту России.

«Если Грузия хочет идти по пути восстановления отношений, то это дело двух сторон, – отмечает Пушков. – Если Грузия хочет оставаться в своей нынешней гордой позиции, пусть остается. Выдвигать какие-то требования и чего-то там пытаться диктовать России... Грузия находится не в том положении.

Россия не принимает диктата и со стороны более серьезных мировых игроков, чем Грузия».

«Так что относительно слов Саломе Зурабишвили, это дело Грузии, – резюмировал Пушков. – Хотят налаживать отношения – этот вопрос может быть рассмотрен. Если не хотят – мы можем оставаться в той ситуации, в которой находимся сегодня. Это должно быть совместное дело. Россия ничего Грузии не должна».

Добавим, что представители грузинской оппозиции скептически восприняли заявление президента республики. «Давно было пора начать прямой диалог с Россией. Что касается заявления Саломе Зурабишвили о том, что мы должны ждать, когда Владимир Путин сделает первый шаг – а если не сделает, что тогда? Мы потеряли земли, потеряли два региона, мы должны быть более активными, мы должны сделать первый шаг», – прокомментировала слова Зурабишвили депутат парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ада Маршания.