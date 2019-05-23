Одного из главных фигурантов дела о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» приговорили

Кировский районный суд Казани приговорил гендиректора компании-арендатора сгоревшего в столице Татарстана в 2015 году ТЦ «Адмирал» Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии общего режима.

«Гахраманов – 13 лет колонии общего режима», – огласил судья, передает РИА «Новости».

Напомним, пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, пламя распространилось на площадь 4 тыс. квадратных метров, обрушились конструкции.

Потерпевшими по делу признаны 703 лица, из которых 19 человек погибли, 61 потерпевшему причинен физический вред, имущественный ущерб причинен 618 потерпевшим и четырем юридическим лицам.

В феврале 2016 года сообщалось, что Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении миллиардера Алексея Семина, проходившего обвиняемым по делу о пожаре в «Адмирале».

Всего же к уголовной ответственности по делу привлечены 12 человек. В числе обвиняемых директор и два замдиректора ООО «Заря» (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ), гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» (компания-владелец здания), специалист Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, пятеро рабочих, проводивших работы на кровле.

Суд по делу «Адмирала» начался в марте 2017 года.

По версии следствия, причиной трагедии стало то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Согласно заключению экспертизы, технической причиной пожара стало воспламенение пенополиуретана сэндвич-панели или гидроизоляционных материалов при проведении работ по герметизации кровли пристройки в месте ее примыкания к стене основного здания ТЦ.

Быстрому распространению огня и обрушению конструкций здания способствовали, в частности, отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях, а также использование строительных материалов, относящихся к группе горючих материалов, и неисправная автоматическая установка пожаротушения.