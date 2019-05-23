В России стало больше овощей с нитратами

Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества овощей с нитратами в России в 2018 году.

«По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов», – отметило ведомство, передает РИА «Новости».

При этом специалисты ведомства в ходе проверки в рамках проекта с МИА «Россия сегодня» не нашли нитратов в помидорах, огурцах и картофеле, продающихся в Москве.

«Из 25 отобранных нами образцов на содержание нитратов все соответствуют требованиям», – отметило ведомство.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что в мае в регионах начался мониторинг питания разных групп населения. Для контроля качества продуктов создадут лабораторные центры, где можно сделать анализ продуктов на наличие вредных веществ.

Эти лаборатории уже работают в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в Башкирии.