В Совфеде ответили на призыв НАТО к России вывести войска из Крыма

«Политически мотивированный, недалекий и превысивший свои компетенции чиновник НАТО выдвигает предложения, которые могут быть расценены как угроза целостности России и международному праву», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявление руководителя военного комитета НАТО, призвавшего Россию вывести войска из Крыма.

«Если бы это сказал бухгалтер крупной компании, и то было бы непонятно и непростительно. А это сказал чиновник, представляющий крупнейшую военно-политическую организацию», – подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич.

Напомним, что глава военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал власти России вывести войска из Крыма, поскольку в альянсе «не признают российскую принадлежность» полуострова. Пич назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией полуострова».

Сенатор Клинцевич подчеркнул:

«Как военный хочу сказать: «Попробуйте забрать Крым».

С Клинцевичем солидарен сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем», – сказал сенатор. По его словам, в Крыму эффективно работают все воинские подразделения, обеспечивая полную защиту полуострова.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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