В Совфеде ответили на призыв НАТО к России вывести войска из Крыма

Взгляд
23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
Разделы

Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
Перейти а раздел…

Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
Перейти а раздел…

Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
Перейти а раздел…

Генштаб ВСУ возглавил виновник массовой гибели украинских военных

Руслан Хомчак (слева) имеет в украинской армии сомнительную репутациюФото: president.gov.ua
Первым кадровым назначением президента Украины Владимира Зеленского в армии стала фигура нового начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как этот человек причастен к поражению украинской армии под Иловайском, массовой гибели украинских военных – и почему он хотел уволиться из ВСУ? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Главным собором Екатеринбурга останется Ельцин-Центр

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В течение минимального для социологии времени один и тот же город качнулся от одного доминирующего мнения к другому доминирующему мнению. Такое вообще бывало еще когда-нибудь в истории социологических замеров? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 20 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде ответили на призыв НАТО к России вывести войска из Крыма
            На Украине назвали реальное число жителей страныСоловьева вызвали на дуэль за «оскорбление» екатеринбуржцевВ России могут исчезнуть шесть видов животныхКитай взял курс на цифровую независимость от США
            Пушков предсказал крах «украинской мечты»Иран заявил о полном контроле кораблей США в Персидском заливеИстребитель F-16 в США перекрасили под Су-57Стало известно о роли усов в борьбе с раком
            Одна из компаний отказалась выпускать косаток из «китовой тюрьмы»Британия пыталась убедить другие страны в киберугрозе со стороны РоссииЮжная Корея отказалась присоединяться к санкциям США против HuaweiНазваны самые богатые дети бизнесменов в России

            Главная тема


            Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

            «мы их радовать не будем»


            В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести российские войска

            «ЕС дает отпор»


            В США не поверили в возможность введения санкций против «Северного потока – 2»

            переписывание истории


            США исключили СССР из числа победителей Второй мировой войны

            Видео

            устройство общества


            Америку ждет испытание социализмом

            конец эпохи


            Судьба Ту-134 показывает «Суперджету» пример качества и надежности

            новая власть


            Что ждет одиозных министров Порошенко

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Вирус «шестьдесят восьмых»


            Владимир Можегов: Блеск и нищета Первой Оранжевой

            Обреченность на восхищение


            Ольга Андреева: Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

            Расцвет либерализма


            Алексей Алешковский: Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            В Совфеде ответили на призыв НАТО к России вывести войска из Крыма

               23 мая 2019, 10:00
            Фото: Игорь Руденко/РИА Новости
            Текст: Дарья Рыночнова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Политически мотивированный, недалекий и превысивший свои компетенции чиновник НАТО выдвигает предложения, которые могут быть расценены как угроза целостности России и международному праву», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявление руководителя военного комитета НАТО, призвавшего Россию вывести войска из Крыма.

            «Если бы это сказал бухгалтер крупной компании, и то было бы непонятно и непростительно. А это сказал чиновник, представляющий крупнейшую военно-политическую организацию», – подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич.

            Напомним, что глава военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал власти России вывести войска из Крыма, поскольку в альянсе «не признают российскую принадлежность» полуострова. Пич назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией полуострова».

            Сенатор Клинцевич подчеркнул:

            «Как военный хочу сказать: «Попробуйте забрать Крым».

            С Клинцевичем солидарен сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем», – сказал сенатор. По его словам, в Крыму эффективно работают все воинские подразделения, обеспечивая полную защиту полуострова.

            Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............