В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести российские войска

Призыв НАТО вывести российские войска из Крыма выглядит неадекватно; воинские подразделения обеспечивают полную защиту полуострова, заявил сенатор от региона Сергей Цеков.

«Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем», – цитирует РИА «Новости» Цекова.

По его словам, в Крыму эффективно работают все воинские подразделения, обеспечивая полную защиту полуострова.

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Также Цеков отметил, что все требования Североатлантического альянса, касающиеся вывода российских войск, «неадекватны».

Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал власти России вывести войска из Крыма, поскольку в альянсе «не признают российскую принадлежность» полуострова. Пич назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией полуострова».

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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