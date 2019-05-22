Определился победитель Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финале Кубка России по футболу со счетом 1:0 и в рекордный восьмой раз завоевал этот трофей.

Матч состоялся в Самаре. Единственный гол в матче забил Дмитрий Баринов на 27-й минуте, передает РИА «Новости».

Благодаря победе «Локомотива» тульский «Арсенал» впервые в истории сыграет в футбольной Лиге Европы.

Напомним, чемпионат России по футболу досрочно выиграл петербургский «Зенит».