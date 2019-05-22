Предприниматели раскрыли секреты успеха в российском бизнесе

В среду в Москве в рамках II Столыпинского форума проходит первый предпринимательский Open Air #МыЕсть. Молодые предприниматели рассказывают о секретах развития бизнеса и проводят обучающие мастер-классы, презентации и лекции.

В среду на территории МГИМО открылся II Столыпинский форум, который продлится до четверга. Главным событием первого дня стала работа площадки «Предпринимательский Open Air #МыЕсть». Стартовая сессия была посвящена развитию современного предпринимательства и называлась «Немалый бизнес».

Участники дискуссии констатировали, что сейчас Россия живет в эпоху цифрового бизнеса. Примером тому стало появление множества некрупных компаний, которые способны обходить мастодонтов бизнеса за счет моментального проникновения на рынок за счет соцсетей и контекстной рекламы.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что старому поколению бизнесменов можно многому поучиться у молодежи. Сегодня не надо «пользоваться офшорными схемами, бояться за свое прошлое, за скелеты в шкафу». По его словам, предприниматели новой волны приходят в сферу бизнеса подготовленными и с огромными знаниями, чему способствуют современные технологии обучения и интерактивные платформы.

«Наша задача – не только двигаться вперед, но еще и защищать тылы. Я занимаюсь этим каждый день. С этим мы идем вперед в новую экономику России», – сказал Титов.

В свою очередь операционный директор «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк поделился главным секретом успеха в бизнесе. По его словам, сначала надо приобрести и развить в себе навыки бизнесмена, а только потом браться за открытие дела. В частности, будет полезным изучить известную бизнес-модель, а затем обсудить ее с единомышленниками, например, через соцсети. А для того, чтобы начать, потребуется от 500 тысяч рублей до двух миллионов. Он заверил, что это – совсем небольшие деньги.

Основатель ГК Like Аяз Шабутдинов отметил, что к новому поколению предпринимателей относятся люди в возрасте 30 лет. Он заметил, что для этих людей бизнес превратился не в игру на выживание, а в стиль жизни.

А заместитель гендиректора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко рассказал об отношении к бизнесу простых россиян.

Согласно недавним социсследованиям, 70% россиян позитивно относятся к предпринимателям.

Больше всего таких среди жителей городов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч. Чем моложе респонденты, тем больше позитивных характеристик они дают предпринимателям.

Также социологи выяснили, что в России бизнесом хотят заниматься почти 29 млн человек, 55% из которых – мужчины.

На форуме много говорилось о том, что государство старается всячески способствовать развитию предпринимательства. С этой целью появляются электронные услуги, которые упрощают процесс регистрации своего дела. Недавно был запущен проект по развитию малого бизнеса. Всего по России сейчас создано порядка 700 структур, которые помогают развитию предпринимательства. В этом году запускается грандиозный проект на портале госуслуг, где будет предоставлена информация о всех мерах господдержки предпринимателей. Эта услуга будет оказываться в формате «цифрового окна», то есть начать бизнес можно будет, не выходя из дома.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что главная задача возглавляемой им организации заключается в том, чтобы как можно больше людей поняли, что Россия – это действительно страна возможностей.

«Сегодня, кстати, ровно год, как президент Владимир Путин подписал указ о создании нашей организации. У нас было в прошлом году 227 тысяч заявок, много желающих принять участие в конкурсе «Лидеры России». «Лидеры России» – это новое поколение госслужащих, там нет вообще никаких ограничений, кроме управленческого опыта, который часто появляется как раз в предпринимательской среде», – сказал Комиссаров.

Он также рассказал о конкретных результатах деятельности АНО «Россия – страна возможностей». В частности, победители флагманского конкурса «Лидеры России» попали в высший кадровый резерв страны. Он подчеркнул, что несколько губернаторов были выбраны из этого резерва.

«Есть и обратные примеры, когда люди приходили из каких-то корпораций. Например, у нас была девушка-победительница, она работала в «Лаборатории Касперского», а после конкурса ушла в предпринимательство, открыла свою компанию и сейчас успешно развивает ее. Наши проекты открыты для всех», – заявил Комиссаров.

Столыпинский форум – новая международная экспертная площадка, в работе которой участвуют около 1,5 тыс. российских и зарубежных экспертов, представители бизнеса-сообщества и средств массовой информации. В рамках форума будет вынесена на общественное обсуждение дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России, которая разработана Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина по поручению Владимира Путина.