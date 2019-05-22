Экс-коллега Зеленского посмеялась над его выбором замглавы СБУ

Актриса и бывшая коллега нового президента Украины Марина Федункив посмеялась над решением Зеленского назначить экс-руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы СБУ.

Федункив заявила, что «это смешно», передает портал «360».

«Я понимаю, что надо брать в команду людей, которым ты доверяешь. Но профессионализм тоже не на последнем месте. То есть хороший человек – это не профессия», – сказала актриса.

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Напомним, Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

До этого должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист «Студии «Квартал 95» Юрий Костюк, бывший сотрудник национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко.

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