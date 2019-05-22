Российского бизнесмена задержали в Италии

Предпринимателя из России Андрея Смышляева арестовали на собственной вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от российских властей.

«Андрей был арестован вчера вечером (в понедельник). Спустя два часа мне позвонили из газеты. Вряд ли журналист спит в полиции. У меня есть впечатление, что кто-то пытается использовать эту историю в качестве бензина, брошенного на огонь. Я подозреваю, что полиция намеренно распространила эту информацию», – сказал адвокат Смышляева Александро Мария Тирелли РИА «Новости».

Согласно данным местной полиции, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье «преднамеренное банкротство». Утверждается, что в качестве гендиректора компании «Трек» в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 млн рублей, «не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 млн рублей», после чего в марте 2016 года «Трек» был объявлен банкротом.

Информацию об аресте Смышляева распространила миланская газета Corriere della Sera, называя его миллионером, находящимся в оппозиции к российским властям.

«Я знаю, что существует проблема банкротства, но судя по тому, что я вижу, ее размер очень маленький. Я читал статью в газете... в ней речь идет об источниках в следствии. Но ставить посреди статьи (президента РФ Владимира) Путина мне кажется немного бессмысленным», – добавил адвокат.

Тирелли также сообщил, что в четверг состоится заседание суда, на котором Смышляеву предстоит объявить о своем желании или нежелании возвращаться на родину. Если он откажется, то суд должен определить меру пресечения, однако защита намерена добиваться той, которая не была бы связана с лишением свободы.

«С юридической точки мне это кажется странным, потому что документы говорят о мошенничестве на 40 тыс. евро, а суд Уфы начинает действия по экстрадиции из-за столь малой суммы. Какой в этом смысл?» – заметил юрист.

За ситуацией с задержанием и возможной экстрадицией Смышляева также следит и генконсульство России в Милане.

По данным уфимского издания газеты «Коммерсант», весной 2018 года Андрей Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел – по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Позже он был признан банкротом, а в декабре предпринимателю было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный и международный розыск. Смышляев пытался обжаловать свой арест, но в марте 2019 года Верховный суд Башкирии отказал ему в отмене постановления об аресте.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен был задержан в Афинах, предприниматель утверждал, что греческие власти захватили его «в заложники в интересах Украины».