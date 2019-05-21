Названа причина сокращения европейских инвестиций в Россию

Представители крупнейших европейских компаний, которые работают на российском рынке, заявили, что непредсказуемость рынка, административные барьеры и политические процессы стали главными причинами сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.

«Рынок непредсказуем, и Россия – непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», – передает РБК слова президента российского филиала компании Alstom Филиппа Пегорье.

Топ-менеджер отметил, что прибыль компаний сокращается, так как усложняются условия прихода на российский рынок.

«Бизнес всегда адаптируется, но это имеет свою цену, следовательно, маржа идет вниз», – сказал Пегорье.

В 2018 году прямые инвестиции из-за рубежа в Россию сократились более чем в три раза по сравнению с 2017 годом – до 8,8 млрд долларов. Чистый отток инвестиций составил 23,1 млрд долларов.

Генеральный директор «Сервье Рус» Ксавье Морилон назвал еще одной причиной падения административные барьеры. Он отметил, что 15 лет назад его компании пришлось потратить пять лет, чтобы запустить локализованное производство в Подмосковье, сейчас реальные сроки для компаний снизились в два раза, но это по-прежнему длительный и затратный процесс.

Статистика Ассоциации европейского бизнеса показывает, что госкомпании и предприятия с госучастием составляют до 40% компаний в России. Это, по мнению ассоциации, ставит частный бизнес в условия неравной конкуренции. Отпугивают потенциальных инвесторов и громкие задержания предпринимателей.

Кроме того, в ассоциации назвали важным фактором политическую ситуацию – после присоединения Крыма к России в 2014 году отток капитала достиг рекорда за все последнее десятилетие – 152 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как иностранные инвесторы вредят и помогают России.