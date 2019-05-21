Названа причина сокращения европейских инвестиций в Россию

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
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В финале «Игры престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
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            Названа причина сокращения европейских инвестиций в Россию

            21 мая 2019, 17:49

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Представители крупнейших европейских компаний, которые работают на российском рынке, заявили, что непредсказуемость рынка, административные барьеры и политические процессы стали главными причинами сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.

            «Рынок непредсказуем, и Россия – непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», – передает РБК слова президента российского филиала компании Alstom Филиппа Пегорье.

            Топ-менеджер отметил, что прибыль компаний сокращается, так как усложняются условия прихода на российский рынок.

            «Бизнес всегда адаптируется, но это имеет свою цену, следовательно, маржа идет вниз», – сказал Пегорье.

            В 2018 году прямые инвестиции из-за рубежа в Россию сократились более чем в три раза по сравнению с 2017 годом – до 8,8 млрд долларов. Чистый отток инвестиций составил 23,1 млрд долларов.

            Генеральный директор «Сервье Рус» Ксавье Морилон назвал еще одной причиной падения административные барьеры. Он отметил, что 15 лет назад его компании пришлось потратить пять лет, чтобы запустить локализованное производство в Подмосковье, сейчас реальные сроки для компаний снизились в два раза, но это по-прежнему длительный и затратный процесс.

            Статистика Ассоциации европейского бизнеса показывает, что госкомпании и предприятия с госучастием составляют до 40% компаний в России. Это, по мнению ассоциации, ставит частный бизнес в условия неравной конкуренции. Отпугивают потенциальных инвесторов и громкие задержания предпринимателей.

            Кроме того, в ассоциации назвали важным фактором политическую ситуацию – после присоединения Крыма к России в 2014 году отток капитала достиг рекорда за все последнее десятилетие – 152 млрд долларов.

            Газета ВЗГЛЯД писала, как иностранные инвесторы вредят и помогают России.


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