Решение Вашингтона по Huawei назвали вызовом для Google

Решение властей США поместить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei в черный список стало вызовом не только для нее самой, но и для американской компании Google, а также всей индустрии в целом, заявил пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю.

Лю заявил, что Huawei делает все возможное, чтобы «максимально смягчить» негативное воздействие американских решений, передает ТАСС.

Он отметил, что китайская корпорация делает это вместе со своими бизнес-партнерами, в том числе из США.

«Это вызов не только для Huawei, но и для Google, а также для бизнеса в целом, поскольку мы являемся частью рыночной экономики. То есть упомянутые мною ранее вызовы коснутся не только Huawei, но и всей индустрии», – резюмировал Лю.

Вице-президент Huawei добавил, что корпорация продолжает переговоры с Google о путях возможного сотрудничества.

Между тем в Google заявили, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США, передает канал CNBC.

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