В Казахстане вслед за Россией объявили Год волонтера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Форума российско-казахстанской молодежи в Костанае встретился с добровольцами двух стран и согласился объявить 2020 год Годом волонтера в Казахстане.

Рассказывая об особенностях республиканского добровольчества, председатель Национальной сети волонтеров Вера Ким выступила с предложением обратить внимание на опыт российских коллег и объявить 2020 год Годом волонтера в Казахстане. Токаев согласился с этим предложением, отметив, что волонтерская деятельность будет поддержана на самом высоком уровне и станет одним из критериев отбора молодого кадрового резерва – списка из 300 казахстанцев, которым будут предложены места на всех ступенях государственной службы.

«Я убежден, что волонтерами не могут быть люди с нечистой душой и грязными помыслами. Волонтерство – это олицетворение истинного патриотизма, потому что вами движет благородная идея служения своей стране, желание сделать ее лучше и более комфортной для всего народа», – сказал Токаев, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках форума председатель Совета Ассоциации волонтерских центров (Россия) Артем Метелев представил деятельность движения «Волонтеры-медики» и проекты «Чистые игры», «Мечтай со мной», «Гудсерфинг – добрые путешествия». Метелев также попросил у Токаева поддержать международную платформу «Волонтеры Мира» и оказать содействие в продвижении российских инициатив в Казахстане.

Также на площадке форума было официально закреплено сотрудничество крупнейших молодежных и добровольческих объединений России и Казахстана. Организации «Волонтеры-медики» (Россия) и «Медицинская молодежь Казахстана» заключили меморандум, в рамках которого на базе республиканской организации будет создан национальный ресурсный центр добровольцев в сфере здравоохранения.

«Медицина, как и волонтерство, не имеет никаких границ. В Российской Федерации накоплено множество практик по решению социально значимых вопросов, которыми мы готовы делиться. Интересные инициативы также есть и в Казахстане, и в рамках этого соглашения мы сможем ими обмениваться», – заявил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Также в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне соглашение заключили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и «Единая детско-юношеская организация «Жас Улан».

«Следующий год для нас особенный, год 75-летия победы в войне. Мы собираем международную команду волонтеров, которая уже включает представителей более 50 стран, в том числе из Америки, Европы, Африки и стран СНГ. Мы хотим еще раз напомнить всему миру о страшной трагедии с одной целью – чтобы она не повторилась снова», – отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В течение года на базе «Жас Улан» будет проходить набор и обучение волонтеров, которые помогут организовать ряд памятных мероприятий и проектов, в том числе помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, сопровождение Бессмертного полка.

Помимо этого, меморандумы подписали «Российский союз молодежи» и «Конгресс молодежи Казахстана», а также Ассоциация волонтерских центров (Россия) и «Национальная волонтерская сеть» (Казахстан).

Напомним, 20-21 мая в Костанае проходит Форум российско-казахстанского молодежного сотрудничества. Основной темой стало волонтерство и социально ориентированная деятельность. На площадке собрались более 1 тыс. активистов и руководителей общественных организаций обеих стран. Мероприятие организовано при поддержке Министерства информации, общественного развития Республики Казахстан, Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».