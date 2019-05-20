Форум российско-казахстанской молодежи открылся в Костанае

Форум российско-казахстанской молодежи начал работу в Костанае, участие в нем принимают более 1 тыс. активистов и руководителей общественных организаций России и Казахстана.

«Благодаря многолетнему партнерству наших стран, сегодня мы имеем возможность быть участниками этого значимого события. Это означает, что наша молодежь сохраняет преемственность поколений, продолжает многовековые традиции добрососедства, дружбы и взаимной помощи», – поприветствовал участников форума аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Торжественное открытие форума продолжилось пленарной дискуссией «Волонтерство – мировой тренд». О миссии Года молодежи в Казахстане рассказал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. Чиновник заявил, что органам власти нужно искать новые форматы работы с молодым поколением, которое значительно отличается отношением к обществу, образованию, труду и безвозмездной помощи.

«Молодежь в наших странах считает общественно полезную безвозмездную работу способом выразить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в развитие общества. Волонтерство является важной частью казахстанской культуры. Есть такой термин «асар» – древний обычай, когда люди, собравшись вместе, безвозмездно выполняют неподъемную для одного человека работу. Его традиции продолжаются по сей день», – заявил Абаев.

Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов огласил итоги Года добровольца в России и роль государства в становлении и росте волонтерского сообщества. Он подчеркнул, что важно совместными усилиями устранять барьеры для добровольческой деятельности. Платонов также пригласил участников мероприятия на форум российско-казахстанского молодежного сотрудничества, который пройдет 5-7 ноября в Омске.

В завершении пленарной сессии деятельность крупнейших добровольческих организаций презентовали председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России (125 членов АВЦ) Артем Метелев и исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская цель» (56 организаций-членов) Татьяна Миронюк.

По словам Миронюк, 43,5% казахов имеют опыт волонтерства не менее года. Она отметила, что основные слабые стороны сегодня – это низкая информированность и мотивация к добровольческой деятельности. С этими сложностями старается бороться «Национальная волонтерская сеть».

В свою очередь Метелев рассказал о глобальных социальных трендах и вкладе волонтеров в достижение целей устойчивого развития. «Если умножить усилия добровольцев в России на восьмичасовой рабочий день, то получится 45 миллионов работников на полной ставке. Из них 32% – официальные, которые входят в состав организаций и движений», – отметил Метелев. По его словам, в подавляющем большинстве стран роль добровольцев в работе по искоренению на Земле бедности, голода, социального неравенства, улучшению экологической ситуации оценивается очень высоко.

Метелев также подчеркнул, что Ассоциация волонтерских центров получила грант от программы развития ООН и в 2019-2020 годах распределит 200 тыс. долларов на реализацию совместных проектов с Россией.

Мероприятие продолжилось тематическими секциями по социальному, медицинскому и корпоративному волонтерству. Также молодые люди очистили побережье реки Тобол в рамках совместной экоакции «ECO-challenge Qostanai».

Отметим, что 21 мая в рамках форума участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российскую делегацию представляют руководители социальных инициатив и общественных организаций, в том числе победитель конкурса «Доброволец России – 2018», автор проекта «Здоровое село» Антон Коротченко, и. о. директора ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский, председатель Всероссийской организации «Волонтеры-медики» Павел Савчук, руководитель проекта «Re:формация возможностей» Алексей Транцев, руководитель проекта Goodsurfing Илья Попов, председатель центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и другие.

Форум проходит при поддержке министерства информации, общественного развития Казахстана, Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи, оператором Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и участником федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».