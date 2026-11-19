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Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с киевским режимом
Путин: Россия готова к диалогу с киевским режимом
Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Москва готова к диалогу с представителями киевского режима.
«Это не только наш вопрос, но и вопрос того режима, который установился в Киеве в свое время и имеет первичным источником происхождения власти государственный переворот. Даже с этими людьми мы готовы к диалогу», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обсуждать вопросы урегулирования украинского кризиса с партнерами в рабочем порядке.
На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию на планируемой встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае.
Тогда же спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию.