Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне роста Газпрома, обновляющего почти восьмилетние максимумы.

Индекс Мосбиржи к 12.24 мск вырос на 1% – до 2596 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,9% и составил 1267 пунктов. Ранее во вторник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 2600,05 пункта, передает РИА «Новости».

Акции Газпрома при этом растут на 2,5%, ранее во вторник они дорожали на 3,25% – до 207,33 рубля – максимума с июля 2011 года.