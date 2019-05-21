Бывшего артиста Большого театра осудили за «минирование» самолета

Бывший артист Большого театра был признан виновным в ложном сообщении о минировании самолета, сообщили в пресс-службе Кузбасского линейного отдела МВД.

«Осужденному назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, также он возместил причиненный ущерб в размере более 115 тыс. рублей. Большая часть суммы – это компенсация ущерба авиакомпании за длительную задержку рейса, а также ущерб правоохранительным структурам», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Уточняется, что сам инцидент произошел в марте, в аэропорту Кемерово. Пассажир авиакомпании «Сибирь» в состоянии алкогольного опьянения заявил персоналу борта, что у него в сумке есть взрывное устройство.

Сообщившим о взрывном устройстве оказался бывший артист Большого театра, прилетевший в Кемерово для судейства в детском танцевальном конкурсе. Подозреваемого арестовали, пассажиров эвакуировали из самолета, а рейс вылетел в Москву с задержкой в три часа.

Осужденный в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину в содеянном, отметили в ведомстве.