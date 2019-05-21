Знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» украли на Патриарших прудах

Столичная полиция начала проверку после кражи знака «Запрещено разговаривать с незнакомцами» на Патриарших прудах.

«В отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление от женщины 1978 года рождения о том, что в сквере «Патриаршие пруды» неизвестный украл знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами». По факту случившегося начата доследственная проверка», – сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС.

Напомним, знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года. На нем изображены силуэты трех героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: Воланд, Коровьев и кот Бегемот.

После установки знака его неоднократно воровали. Только два дня назад знак снова вернулся на место, но вскоре его вновь украли.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция начала проверку после пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади.