Финансирование НКО в России из-за рубежа достигло 85 млрд рублей

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций выросло на 20%, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) со ссылкой на Росфинмониторинг.

Сейчас такое финансирование «составляет 85 млрд рублей, это 1,2 млрд долларов, причем открытая часть – меньше 700 млн», сообщил он.

Как заявил Гаврилов, хотелось бы, чтобы «эти огромные средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через социальные сети или СМИ», передает РИА «Новости».

Напомним, вступивший в силу в ноябре 2012 года закон об НКО обязывает любую организацию, занимающуюся политической деятельностью и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента.

Президент Владимир Путин, сравнивая законы об иностранных агентах в России и США, заметил, что на территории Соединенных Штатов он жестче.