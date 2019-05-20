Президент Южной Осетии потребовал от Грузии признания геноцида осетинского народа

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов потребовал от руководства Грузии признания геноцида осетинского народа, сообщается на сайте главы государства

«Руководство Грузии должно признать геноцид осетинского народа и извиниться, подписать меморандум о неприменении силы и признать республику Южная Осетия», – приводит РИА «Новости» слова Бибилова.

«Геноцид – это преступление, на которое не распространяются сроки давности. Мы будем преследовать людей, причастных к этой трагедии, до последнего», – цитирует Sputnik генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.

Сегодня в Южной Осетии вспоминают о случившейся 27 лет назад Зарской трагедии. 36 мирных жителей – в большинстве своем женщины, старики и дети – бежали от войны одной колонной по объездной Зарской дороге. Их в упор расстреляли грузинские вооруженные формирования.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это случилось после обстрела Грузией в ночь на 8 августа из установок залпового огня «Град» Южной Осетии. Позже их независимость признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, Вануату и Тувалу, а с 29 мая 2018 года – и Сирия.