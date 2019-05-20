Россиянин утонул в финском озере

Россиянин утонул на озере Пюхяярви на востоке Финляндии, катаясь с друзьями на лодке, сообщила финская полиция.

«Полиция, служба спасения и неотложной помощи получили сообщение о человеке, утонувшем в воскресенье в Китэе на Пюхяярви. Трое россиян передвигались на гребной лодке, и она перевернулась. Двое мужчин сумели доплыть до пляжа, но один из них отстал и утонул. Спасатели достали из воды 58-летнего россиянина», – говорится в сообщении полиции.

Посольство России в Финляндии подтвердили информацию о гибели гражданина России, передает РИА «Новости».

«Полиция проинформировала консульский отдел посольства о случившемся. Речь действительно идет о гражданине России. Родственники в курсе. Все необходимые процедуры будут проведены», – рассказала пресс-секретарь посольства Наталья Вежливцева.