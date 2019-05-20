Эстония заявила о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны

Главный штаб Сил обороны Эстонии утверждает, что российский самолет Ту-154 в субботу нарушил воздушное пространство Эстонии в районе острова Вандлоо (Vaindloo).

Самолет летел с включенным транспондером, у него был план полета. В воздушном пространстве Эстонии он находился менее минуты, передает «Интерфакс».

Страны Прибалтики регулярно заявляют о приближении российских кораблей и самолетов к своим границам. Россия подчеркивает, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.