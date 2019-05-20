Посольство России направило Лондону ноту

Российское посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании, призвав подтвердить или опровергнуть информацию в статье Guardian по инциденту в Солсбери, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

«В связи с последней публикацией Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал публикацию Guardian «вбросом».

Речь идет о публикации британского издания, в которой источники утверждают, что следователи склоняются к мысли о наличии у якобы «отравителей» Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова сообщников.

В субботу российское посольство заявило, что британская пресса не задумывается о том, как влияют ее публикации на отношения с Россией.

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