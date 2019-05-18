Посольство России предупредило британские СМИ о последствиях их публикаций

Британская пресса не задумывается о том, как влияют ее публикации на отношения с Россией, считают в российском посольстве в Лондоне.

«Современные журналисты в погоне за сенсацией не всегда беспокоятся о качестве и достоверности публикуемой информации, еще меньше они задумываются об ответственности перед аудиторией. Мы часто сталкиваемся с откровенной подтасовкой фактов, а также попытками представителей СМИ, ссылаясь на различные «достоверные» источники, дорого «продать» свой материал», – сказал пресс-секретарь дипмиссии, передает РИА «Новости».

Он предположил, что СМИ Великобритании не думают о том, как сказываются их публикации на российско-британские отношения. «А ведь они весьма ощутимы», – подчеркнул представитель посольства.

Он указал на пример ситуации с отравлением в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Вначале, со ссылкой на «информированные источники», британские СМИ вбрасывали различные версии самого отравления, через еду, цветы, даже кондиционер в машине, потом они никак не могли определиться с самим веществом, называя его газом, жидкостью, гелем. Затем активно искали подозреваемых, ими поочередно были «Михаил Савицкий», «Степан Викеев», затем Руслан Петров и Александр Боширов. В настоящее время тема инцидента в Солсбери вообще замалчивается, равно как и результаты официального расследования», – пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что некачественная журналистика способствует распространению в публичном пространстве ложных и противоречивых сведений.

«Жонглирование фактами может лишь усугубить разногласия и подорвать доверие, которые столь необходимы для выстраивания «сбалансированных» двусторонних отношений», – заключил представитель посольства.