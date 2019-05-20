В Крыму дали совет Зеленскому

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе упрекнул Владимира Зеленского, пообещавшего вернуть полуостров в состав Украины, в незнании истории.

«Образованный юрист Зеленский должен был бы понимать, что ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти. Это нужно знать президенту страны Зеленскому, который, видимо, плохо знаком с историей вопроса. Никогда крымчане не считали себя украинцами в силу разных причин», – передает РИА «Новости» слова Иоффе.

По его мнению, заявления Зеленского – обычные политические обещания, которые так и не будут воплощены в жизнь.

«Он говорит политические лозунги, которые не подкреплены никакими конкретными планами и действиями. Можно сделать вывод, что это все политическая трескотня малосведущего в крымских проблемах человека», – считает глава ОП республики.

Во время инаугурации Зеленский сообщил о планах Киева присоединить Крым к его стране. В Кремле на слова украинского президенту ответили , что Крым является российским регионом, и вопроса о его принадлежности не существует.

Ранее Иоффе посоветовал президенту Украины не стыдиться своей квартиры в Крыму и скорее начать пользоваться недвижимостью.

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