Кремль: Вопроса о принадлежности Крыма не существует

Крым является российским регионом, вопроса о его принадлежности не существует, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова вступившего в понедельник в должность президента Украины Владимира Зеленского о планах присоединить Крым к его стране.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России», – приводит его слова ТАСС.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский, говоря о Крыме и Донбассе, перешел на русский язык, из-за чего поругался с лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко.