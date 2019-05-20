Политолог оценил слова депутата о выдаче паспортов России в Приднестровье

«Комментировать интеллектуальные способности Ярошука я не стану. Российские паспорта в Приднестровье в упрощенном режиме выдают уже больше 10 лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отозвался о заявлении депутата Александра Ярошука, сообщившего: Госдума в ближайшее время может принять решение о выдаче российских паспортов в ПМР.

«Около 14 лет назад в Тирасполе организовали выездной консульский пункт. Сейчас российские заграничные паспорта есть у большинства приднестровцев, кроме стариков и детей. Самая активная часть населения по возможности приезжала в Россию и, получив прописку, оформила внутренние паспорта России», – напомнил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В Приднестровье проживают сейчас более 400 тысяч человек, из них 250 тысяч уже с российским паспортом.

Накануне депутат от партии «Единая Россия» Александр Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ заявил, что Госдума в ближайшее время может принять решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. «И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», – сказал Ярошук.

Как отметил политолог Мартынов, «давно действующий механизм паспортизации в Приднестровье как раз и стал примером выдачи российских паспортов для всех остальных – Абхазии, Южной Осетии, а теперь и для самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик».