Глушаков рассказал о конфликте с Каррерой

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим тренером клуба итальянцем Массимо Каррерой.

По словам футболиста, конфликт начался в 2018 году после поражения в матче с «Уралом», передает ТАСС со ссылкой на «Матч Премьер»

Как заявил Глушаков, члены команды просили его обсудить с Каррерой тренировки: «У нас тогда было много травм: мы тогда таскали штанги с большим весом за три дня до игры». В ответ на просьбу «не давать такую большую физическую нагрузку» тренер ответил, что «со всем разберется», но «после поражения в Екатеринбурге началось недопонимание».

«Он меня вызвал, я ему сказал, что не надо предъявлять претензии. Потом поражение от «Тосно», где я не забил пенальти, я понимал, что у нас с ним конфликт», – сказал футболист.

Также по словам капитана команды, Каррера возмутился тем, что Глушакова и Андрей Ещенко лайкнули пост со стихотворением с критикой в адрес тренера, которое читал актер театра и кино, болельщик красно-белых Дмитрий Назаров.

Глушаков ответил, что лайк был поставлен, так как на Назарове была красная шапка – такие же футболисты надевали «в поддержку больных детей». С содержанием публикации Глушаков, по его собственным словам, даже не ознакомился.

«Каррера выгнал нас из раздевалки и сказал нам, что никакой пощады нам не будет, и мы пойдем тренироваться во второй состав», – заявил Глушаков.

Каррера заявлял, что руководство московского футбольного клуба не оказывало ему поддержку после того, как он исключил Глушакова из состава.

Несколько дней назад telegram-канал Mash опубликовал переписку Глушакова, в которой футболист рассказывает, как «слил» информацию о проблемах команды. Глушаков обрадовался новости об уходе из «Спартака» Юхана Гераскина, который занимал пост технического директора клуба. Он также заявил, что необходимо организовать уход Карреры и его доверенных агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая, пишет Sportbox.

В ноябре экс-наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов был назначен главным тренером московского «Спартака». Решение уволить Карреру возмутило многих болельщиков.

В 2017 году «Спартак» под руководством Массимо Карреры стал чемпионом России. Это произошло впервые с 2001 года. Других достижений главному тренеру добиться не удалось.