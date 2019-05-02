Собчак попросила мать «оставить ребенка в покое»

Российская телеведущая Ксения Собчак публично поздравила свою мать, сенатора Людмилу Нарусову с 68-летием.

Собчак опубликовала в Instagram фотографию с именинницей, а также рассказала, какие качества она унаследовала от матери.

«Любовь к жизни, витальность, сила характера, умение дружить и бескорыстно помогать людям, умение быть стойкой в любых обстоятельствах – все это, если и есть во мне хоть немного, то именно от тебя», – написала она.

Также телеведущая заявила, что продолжит уделять внимание здоровому образу жизни Нарусовой и говорить «оставь ребенка в покое». По ее словам, в будущем не раз еще возникнут ссоры, однако «это все от любви».

Ранее Собчак похвасталась, что сидела на коленях у президента Украины. Также телеведущая прокомментировала дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко и выбрала, какой из кандидатов нравится ей больше.

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