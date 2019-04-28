Собчак похвасталась, что сидела на коленях президента Украины

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фрагмент юмористического шоу, показанного в эфире телеканала СТС, с участием избранного президента Украины Владимира Зеленского.

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!» – написала она в Instagram.

«Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни...) Поздравляю Украину с новым молодым президентом», – добавила Собчак.

Ранее Собчак прокомментировала дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые состоялись за два дня до второго тура президентских выборов на Украине, 19 апреля. Тогда она сказала, какой из кандидатов нравится ей больше.

Напомним, шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля, набрав рекордные 73,22% голосов.

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