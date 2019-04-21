Собчак выбрала между Зеленским и Порошенко

Телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак прокомментировала прошедшие в пятницу, 19 апреля, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» призналась, что ей очень нравится Зеленский, но «объективно Порошенко был в разы сильнее на дебатах».

«Стало ясно, почему Зеленский так не хотел их. И стало понятно, почему стадион. На стадионе легче уйти от дискуссии по существу. Порошенко смотрелся сильно более убедительно, это факт. Но проголосуют все равно за Зеленского, и мне он тоже симпатичен», – добавила телеведущая.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД