Бразильянка получила дальневосточный гектар

Гражданка Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф из семьи старообрядцев переселилась из латиноамериканской страны на родину предков и оформила земельный участок на Дальнем Востоке еще до получения российского гражданства, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В марте 2019 года вступил в силу закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Теперь у соотечественников появилась возможность оформить «дальневосточный гектар» еще до получения гражданства России. Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок был оформлен и предоставлен гражданке Бразилии Агриппине Ануфриев-Егорофф, ожидающей в настоящее время получения российского паспорта.

Агриппине 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев, и проживает вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района Амурской области. Муж Агриппины Алексей уехал на Дальний Восток обживать земли предков еще в 2016 году и вместе с родственниками успел оформить в Амурской области в общей сложности 10 гектаров земли, но сама она долго не могла получить российскую визу.

Российский МИД и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогли Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников – и вот в прошлом декабре, перед новым 2019 годом, уговорив оставшихся в Бразилии родственников, получив визу и отправившись из бразильского Сан-Паулу сначала в Лиссабон, потом в Москву, а оттуда в Благовещенск, Агриппина и ее сын Дамиан наконец воссоединились с родными.

«Расширение действия программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников является ещё одной мерой поддержки, которая повышает привлекательность Дальнего Востока для возвращающихся соотечественников. Согласно закону, теперь, выбирая Дальний Восток, соотечественники могут не только получить гражданство России в упрощенном порядке, а вместе с ним и все соответствующие пособия и льготы, действующие в ДФО, но и бесплатно оформить землю по программе «Дальневосточный гектар» для реализации своих экономических проектов на земле. Причем получить в пользование участок они могут параллельно с оформлением гражданства Российской Федерации – это удобно, экономит время и напрямую отвечает пожеланиям людей», – прокомментировал генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат.

Приехав в Россию и не дожидаясь официального получения гражданства, Агриппина Ануфриев-Егорофф подала документы на «дальневосточный гектар». Это случилось 15 апреля 2019 года, вскоре после вступления в силу поправки к закону.

«С самого начала мы понимали, что перед нами необычный случай. Ведь речь идёт о нашей соотечественнице, вернувшейся в Россию, и решившей по примеру родных взять землю, чтобы жить и совместно развивать хозяйство. Мы постарались оформить участок максимально оперативно. Хочу отметить, что хозяйствам, которые основали старообрядцы-переселенцы, в районе уже предоставлены гранты на развитие КФХ – на эти средства закуплен скот, необходимое оборудование, сельхозтехника», – рассказала Оксана Белунькина, начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения Министерства имущественных отношений Амурской области.

По ее словам, участок Агриппины Ануфриев-Егорофф оформлен под ведение личного подсобного хозяйства и естественным образом вписывается в структуру старообрядческих подворий Свободненского района Амурской области.

Получить участок в собственность соотечественники смогут после получения гражданства Российской Федерации и при условии освоения земли. Примерно в это же время семья подала документы на получение еще одного «дальневосточного гектара» – в этот раз для Дамиана, сына Алексея и Агриппины. 15-летний Дамиан получит участок после майских праздников уже как гражданин Российской Федерации – в желании развивать свою землю новое поколение не отстает от родителей.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.