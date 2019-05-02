Бразильянка получила дальневосточный гектар

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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел к вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Что стало причиной смены посла России в Минске

Александр Лукашенко хорошо знаком с Дмитрием Мезенцевым по его работе в ШОСФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Александр Лукашенко добился своего: на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на другого тяжеловеса российской политики – Дмитрия Мезенцева. Почему Москва пошла на такой шаг? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Помни Одессу

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я всё думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своём веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться ещё не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...

Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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            Бразильянка получила дальневосточный гектар

            2 мая 2019, 10:53

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            Гражданка Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф из семьи старообрядцев переселилась из латиноамериканской страны на родину предков и оформила земельный участок на Дальнем Востоке еще до получения российского гражданства, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

            В марте 2019 года вступил в силу закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

            Теперь у соотечественников появилась возможность оформить «дальневосточный гектар» еще до получения гражданства России. Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок был оформлен и предоставлен гражданке Бразилии Агриппине Ануфриев-Егорофф, ожидающей в настоящее время получения российского паспорта.

            Агриппине 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев, и проживает вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района Амурской области. Муж Агриппины Алексей уехал на Дальний Восток обживать земли предков еще в 2016 году и вместе с родственниками успел оформить в Амурской области в общей сложности 10 гектаров земли, но сама она долго не могла получить российскую визу.

            Российский МИД и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогли Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников – и вот в прошлом декабре, перед новым 2019 годом, уговорив оставшихся в Бразилии родственников, получив визу и отправившись из бразильского Сан-Паулу сначала в Лиссабон, потом в Москву, а оттуда в Благовещенск, Агриппина и ее сын Дамиан наконец воссоединились с родными.

            «Расширение действия программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников является ещё одной мерой поддержки, которая повышает привлекательность Дальнего Востока для возвращающихся соотечественников. Согласно закону, теперь, выбирая Дальний Восток, соотечественники могут не только получить гражданство России в упрощенном порядке, а вместе с ним и все соответствующие пособия и льготы, действующие в ДФО, но и бесплатно оформить землю по программе «Дальневосточный гектар» для реализации своих экономических проектов на земле. Причем получить в пользование участок они могут параллельно с оформлением гражданства Российской Федерации – это удобно, экономит время и напрямую отвечает пожеланиям людей», – прокомментировал генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат.

            Приехав в Россию и не дожидаясь официального получения гражданства, Агриппина Ануфриев-Егорофф подала документы на «дальневосточный гектар». Это случилось 15 апреля 2019 года, вскоре после вступления в силу поправки к закону.

            «С самого начала мы понимали, что перед нами необычный случай. Ведь речь идёт о нашей соотечественнице, вернувшейся в Россию, и решившей по примеру родных взять землю, чтобы жить и совместно развивать хозяйство. Мы постарались оформить участок максимально оперативно. Хочу отметить, что хозяйствам, которые основали старообрядцы-переселенцы, в районе уже предоставлены гранты на развитие КФХ – на эти средства закуплен скот, необходимое оборудование, сельхозтехника», – рассказала Оксана Белунькина, начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения Министерства имущественных отношений Амурской области.

            По ее словам, участок Агриппины Ануфриев-Егорофф оформлен под ведение личного подсобного хозяйства и естественным образом вписывается в структуру старообрядческих подворий Свободненского района Амурской области.

            Получить участок в собственность соотечественники смогут после получения гражданства Российской Федерации и при условии освоения земли. Примерно в это же время семья подала документы на получение еще одного «дальневосточного гектара» – в этот раз для Дамиана, сына Алексея и Агриппины. 15-летний Дамиан получит участок после майских праздников уже как гражданин Российской Федерации – в желании развивать свою землю новое поколение не отстает от родителей.

            Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

            Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.


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