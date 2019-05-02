Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.

«Это было забавным, когда мы увидели интервью с подозреваемыми», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Press Association.

По мнению главы британского МИДа, «за всем этим стоит гораздо более дурная цель».

Он считает, что внешняя политика России направлена на создание «путаницы» и «раскола», а также на «дестабилизацию демократии» на Западе.

Хант утверждает, что Москве «особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей».

«Я боюсь, что RT является частью этих усилий», – сказал министр.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях. Хант тогда назвал интервью «фейковым телешоу».

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