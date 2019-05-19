Захарова отреагировала на обращение Бутиной из тюрьмы в США

Министерство иностранных дел сделает все возможное для помощи заключенной в США россиянки Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» прокомментировала видеообращение Бутиной, которое россиянка записала из распределительной тюрьмы в Оклахоме в субботу.

«Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее отец Марии Бутиной говорил, что семья нуждается в финансовой поддержке для оплаты работы адвокатов. По его словам, средства семьи кончились, и защитники россиянки работают «на честном слове».

Напомним, в конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока она уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре, после чего она должна быть депортирована в Россию.