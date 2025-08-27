  • Новость часаПравительство продлило запрет на экспорт бензина
    США подталкивают Индию к России и Китаю
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    Стивен Сигал стал соучредителем российской компании в сфере нанотехнологий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 18:57 • Новости дня

    США разрешили импорт российских бриллиантов

    США разрешили импорт российских бриллиантов до сентября 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    США разрешили до 1 сентября 2026 года импорт отдельных категорий бриллиантов из России, говорится в лицензии министерства финансов страны.

    Лицензия министерства финансов страны уточняет, что под разрешение попадают операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года в рамках исполнительного указа 14068, если они необходимы для ввоза в США, включая поступление в зоны внешней торговли, передает РИА «Новости».

    В тексте документа отмечено, что разрешение распространяется только на бриллианты российского происхождения определенной массы. Так, камни весом один карат и более должны были находиться за пределами России с 1 марта 2024 года, а бриллианты массой от 0,5 карата – с 1 сентября 2024 года. Эти требования введены как часть ужесточения контроля за происхождением драгоценных камней.

    Таким образом, США фактически продлили переходный период для импортеров таких бриллиантов, чтобы обеспечить соблюдение новых правил и адаптацию бизнеса к санкционным ограничениям.

    Накануне глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией.

    25 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

    По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

    Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

    Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

    По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине

    США выразили надежду на урегулирование мировых конфликтов до конца года

    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США надеется достичь договоренностей по урегулированию сразу нескольких крупных конфликтов, включая ситуацию на Украине, к концу этого года.

    Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, передает ТАСС.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме. По его словам, «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года».

    Уиткофф отметил, что соответствующие встречи проходят в течение недели, и подчеркнул, что администрация США активно работает над поиском решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине. США надеются на достижение мира не позднее чем через полгода.

    25 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины резко осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.

    МИД Украины категорически осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино, передает РИА «Новости». Об этом украинское дипведомство сообщило в Telegram-канале.

    Ранее Вуди Аллен заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что уже бывал в Москве и Петербурге, где «хорошо провел время». Он подчеркнул, что у него остались только хорошие чувства к этим городам.

    Напомним, в зале пространства «Москино» прошла онлайн-встреча с Вуди Алленом в рамках Международной московской недели кино. На мероприятии собрались сотни человек. Неделя кино в Москве проходит с 23 по 27 августа.

    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    25 августа 2025, 09:34 • Новости дня
    Baijiahao: Россия и Китай нанесли внезапный удар по экономике США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайские компании в последние месяцы существенно сократили закупки сои у США, а Россия увеличила производство и экспорт такой сельхозпродукции на Дальнем Востоке, пишет китайское издание Baijiahao.

    КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.

    Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.

    В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.

    В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему России выгодны антиамериканские санкции Китая против Соединенных Штатов.

    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    25 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Daily Beast сообщило о планах изъять COVID-вакцины из США

    Daily Beast: Власти США запланировали изъять мРНК-вакцины от COVID с рынка

    Tекст: Денис Тельманов

    Издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Власти США в течение ближайших месяцев планируют изъять с американского рынка вакцины от COVID, созданные на основе мРНК-технологии, передает РИА «Новости». Сообщение об этом распространило издание Daily Beast, ссылаясь на слова британского кардиолога Асима Малхотру, который поддерживает взгляды министра здравоохранения США Роберта Кеннеди – младшего.

    Ранее Кеннеди-младший опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, где отмечал, что американское управление перспективных биомедицинских исследований BARDA прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин. По его словам, такие препараты признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, среди которых COVID-19 и грипп.

    Малхотра сообщил газете, что взгляды Кеннеди на эффективность вакцин разделяют и некоторые влиятельные родственники президента США Дональда Трампа. Собеседник издания рассказал, что окружение Кеннеди-младшего удивлено продолжающимся назначением этих вакцин и считает, что решение об их изъятии с рынка будет принято в ближайшие месяцы. Такое решение, по мнению источника, способно вызвать опасения относительно возможного «хаоса» и привести к серьезным юридическим спорам.

    МРНК-вакцины от коронавируса производят такие компании, как Pfizer и Moderna.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкину за открытие микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. В Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    25 августа 2025, 08:52 • Новости дня
    Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме школьницы Юрию Андропову

    Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме американской школьницы Андропову

    Tекст: Вера Басилая

    Письмо американской школьницы Саманты Смит советскому лидеру Юрию Андропову в 1982 году помогло наладить человеческий контакт между СССР и США в период холодной войны, заявила директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова.

    Директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова рассказала, что поступок Саманты «пробил лед холодной войны, когда диалога между нашими странами почти не было», передает РИА «Новости».

    По воспоминаниям Батовой, идея написать советскому лидеру возникла у Саманты после телевизионной передачи о международных отношениях. Девочка спросила родителей, почему русские хотят войны, они посоветовали спросить самой у русских.

    Она решила сама обратиться к Андропову, неожиданно получила на свой вопрос подробный ответ и приглашение в СССР.

    Батова сопровождала семью Смит во время поездки в Советский Союз и вспоминает Саманту как «необыкновенно честную, открытую и талантливую девочку». По ее словам, Саманта быстро подружилась с советскими сверстниками в «Артеке» и предпочла жить в отряде, чтобы быть ближе к детям.

    После поездки семья Смит сохранила дружеские отношения с Батовой. Джейн Смит, мать Саманты, до сих пор является для нее близкой подругой.

    Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.

    Батова отметила, что память о ней жива – проходят памятные мероприятия в «Артеке», а в сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.

    В 2023 году в Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник Саманте Смит, написавшей письмо Юрию Андропову из-за опасений ядерной войны между СССР и США.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про первый и последний опыт «детской дипломатии» между СССР и США.

    26 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной ради противодействия России и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США готовы пожертвовать украинскими территориями, чтобы не допустить российско-китайского союза, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.

    Для Вашингтона территориальные потери Киева не представляют угрозы, а даже возможные потери Европы уже не рассматриваются как стратегические, указал Бал в материале портала Haber7, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что для США, особенно для президента Дональда Трампа, достижение мира на Украине будет выгодно для утверждения глобального лидерства.

    Даже значительные уступки со стороны Украины не приведут к существенным потерям для Вашингтона. Бал также считает, что Китай, как и США, не понесет серьезных потерь в результате конфликта на Украине, несмотря на негативное влияние напряженности на экспортную политику Пекина. По его словам, только для самой Украины мир остается вопросом существования.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    25 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    США подняли истребители из-за российского самолета у Аляски

    NORAD сообщило о третьем за неделю сопровождении Ил-20 у Аляски истребителями США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные США зафиксировали присутствие российского самолета-разведчика Ил-20 вблизи воздушных рубежей Аляски и задействовали истребители для его сопровождения.

    По данным Северо-американского командования противовоздушной обороны (NORAD), американские истребители в третий раз за последнюю неделю сопровождали российский самолет в районе опознавательной зоны ПВО, сообщает РИА «Новости».

    В официальном заявлении NORAD говорится, что был замечен российский Ил-20, который классифицируется как самолет-разведчик. Для его отслеживания к месту были направлены самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135, уточняет NORAD.

    В сообщении также подчеркивается, что российские военные самолеты не нарушали суверенного воздушного пространства США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве. NORAD отметил, что подобные полеты российских самолетов в данном регионе происходят регулярно и не считаются угрозой.

    Ранее объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) также обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Сийярто назвал дату возобновления подача нефти по «Дружбе» в Венгрию
    В ЕГЭ и ОГЭ 2026 года исключили документы Microsoft Office
    Пранкеры раскрыли откровения Пауэр о финансировании Молдавии США
    Египет начал готовить палестинцев для служб безопасности Газы
    Медведев описал конфликт Варшавы и Киева цитатами из Гоголя
    Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ
    Баскетболисту Касаткину во Франции грозит 25 лет заключения в США

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий?

    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу.

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий.

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газ

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

