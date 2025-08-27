США разрешили импорт российских бриллиантов до сентября 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

Лицензия министерства финансов страны уточняет, что под разрешение попадают операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года в рамках исполнительного указа 14068, если они необходимы для ввоза в США, включая поступление в зоны внешней торговли, передает РИА «Новости».

В тексте документа отмечено, что разрешение распространяется только на бриллианты российского происхождения определенной массы. Так, камни весом один карат и более должны были находиться за пределами России с 1 марта 2024 года, а бриллианты массой от 0,5 карата – с 1 сентября 2024 года. Эти требования введены как часть ужесточения контроля за происхождением драгоценных камней.

Таким образом, США фактически продлили переходный период для импортеров таких бриллиантов, чтобы обеспечить соблюдение новых правил и адаптацию бизнеса к санкционным ограничениям.

Накануне глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией.