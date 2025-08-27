Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.2 комментария
США разрешили импорт российских бриллиантов
США разрешили импорт российских бриллиантов до сентября 2026 года
США разрешили до 1 сентября 2026 года импорт отдельных категорий бриллиантов из России, говорится в лицензии министерства финансов страны.
Лицензия министерства финансов страны уточняет, что под разрешение попадают операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года в рамках исполнительного указа 14068, если они необходимы для ввоза в США, включая поступление в зоны внешней торговли, передает РИА «Новости».
В тексте документа отмечено, что разрешение распространяется только на бриллианты российского происхождения определенной массы. Так, камни весом один карат и более должны были находиться за пределами России с 1 марта 2024 года, а бриллианты массой от 0,5 карата – с 1 сентября 2024 года. Эти требования введены как часть ужесточения контроля за происхождением драгоценных камней.
Таким образом, США фактически продлили переходный период для импортеров таких бриллиантов, чтобы обеспечить соблюдение новых правил и адаптацию бизнеса к санкционным ограничениям.
Накануне глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией.