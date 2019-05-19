Бутина из тюрьмы в США: Русские не сдаются

Россиянка Мария Бутина, осужденная в Соединенных Штатах на 18 месяцев лишения свободы за работу незарегистрированным иностранным агентом, выступила с видеообращением из пенитенциарного распределительного центра в Оклахоме.

«Я сейчас нахожусь в транзитном пункте в Оклахоме. Такое ощущение, что я снова вернулась в эпоху современности. Теперь у нас есть интернет, и я могу записать видеосообщение прежде всего со словами благодарности к тем, кто поддерживает меня в течение этих долгих 10 месяцев и следит за моей ситуацией», – сказала она в видеообращении, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

Бутина напомнила, что ее адвокаты подали апелляцию на приговор, поэтому любая финансовая поддержка не будет лишней.

«Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я – это всего лишь отражение текущей действительности», – сказала Бутина.

«Спасибо вам, ребята. Держитесь. Русские не сдаются», – заключила она.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока Бутина уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре, после чего она должна быть депортирована в Россию.