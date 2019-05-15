Бутина подала апелляцию на приговор в США

Россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в США, подала апелляцию на вынесенный ей приговор, свидетельствует информация в базе данных федерального суда Вашингтона.

В заявлении Бутиной говорится, что она «подает апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов округа Колумбия на вышеуказанное решение суда».

Как следует из заявления, Бутина находится в тюрьме округа Грэйди в Оклахоме, передает ТАСС.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что апелляция может и не привести к сокращению срока тюремного заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах.

В конце апреля суд США приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока Бутина уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре. После освобождения Бутина будет депортирована в Россию.

Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся девять месяцев тюрьмы.