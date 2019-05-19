Греф рассказал о будущем доллара

Отказ от доллара имеет экономический смысл, в ближайшие 10 лет в мире наметится тренд на создание альтернативных этой валюте финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Мы сегодня пожинаем мощную диспропорцию в сфере технологии, абсолютную доминанту одной страны – Соединенных Штатов Америки. США продвинулись дальше всего остального мира», – приводит его слова РИА «Новости».

Греф отметил, что технологии в современном мире стали инструментом геополитического давления, и все страны озаботились на эту тему.

«Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет – попытки создания альтернативных финансовых инструментов», – считает он.

По словам главы Сбербанка, такими инструментами могут стать в перспективе евро и юань, причем китайская валюта, с его точки зрения, имеет больший потенциал с точки зрения скорости ее развития и внедрения.

Однако в настоящее время инструмента, альтернативного доллару, не существует. Если представить ситуацию, при которой Россия перестает использовать доллар, «то просто наступит коллапс», заключил он.

Между тем за последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах, а доли евро, рубля и юаня, напротив, существенно выросли.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику.

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