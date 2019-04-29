Озвучены успехи России в отказе от доллара

За годы действия санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, говорится в результатах исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

В ответ на западные санкции с 2014 года Россия стала снижать зависимость от доллара в сфере международных расчетов. В исследовании, результаты которого передает РИА «Новости», оценивается динамика валютной структуры расчетов России по внешнеторговым договорам с 2013 по 2018 год.

Так, за пять лет доля расчетов России в долларах сократилась до 56,1%, или до 388 млрд долларов. Этот показатель в евро, напротив, вырос до 21,9% и составил 151 млрд в долларовом эквиваленте.

Отмечается, что почти до 20% (пятая часть всех расчетов) выросла доля расчетов в рублях, или до 136 млрд в долларовом эквиваленте. Расчеты в иных валютах в российском товарообороте незначительны (2,4%), однако за исследуемый период рост их доли составил 84,6%.

Изменения в структуре валютных расчетов особенно заметны в экспорте. Доля долларов в них снизилась на 15,5% – до 67,3% (порядка 300 млрд долларов). Доля евро возросла на 90% – до 17,3% (77 млрд в долларовом эквиваленте). Выросли и расчеты в российской национальной валюте – объем сделок увеличился на 33,3% в 2018 году в сравнении с показателями 2013 года, до 60 млрд долларов (доля в 13,6%). Доля других валют в валютной структуре экспорта выросла на 63,6%, но по-прежнему незначительна и занимает 1,8% от всей валютной выручки.

Как отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова, тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. По ее словам, это позволит сделать российскую экономику более устойчивой, защитить ее от санкций. «В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны – это естественный порядок вещей», – пояснила она.

Трубникова также отметила, что этот процесс происходит совместно с основными торговыми партнерами. Так, доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза. Все это за счет сокращения доли доллара, подчеркнула эксперт.

В начале года в Банке России сообщали, что по итогам 2018-го доля доллара в международных резервах снижена на 24,4%, доля евро и юаня выросла.

В Кремле предупреждали, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.

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