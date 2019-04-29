Озвучены успехи России в отказе от доллара

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе

Российский паспорт для жителей Донбасса, возможно, еще более важен, чем был в свое время для осетин и абхазовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Сюжет вокруг облегчения процедуры для получения российского гражданства жителями Украины заставил вспомнить нечто похожее, происходившее много лет назад на Кавказе. Многие немедленно провели аналогии, вспоминая раздачу паспортов РФ жителям Южной Осетии и Абхазии. Однако в реальности между этими двумя политическими историями имеется колоссальная разница. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...

Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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            Озвучены успехи России в отказе от доллара

               29 апреля 2019, 09:54
            Фото: Sascha Steinach/dpa/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            За годы действия санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, говорится в результатах исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

            В ответ на западные санкции с 2014 года Россия стала снижать зависимость от доллара в сфере международных расчетов. В исследовании, результаты которого передает РИА «Новости», оценивается динамика валютной структуры расчетов России по внешнеторговым договорам с 2013 по 2018 год.

            Так, за пять лет доля расчетов России в долларах сократилась до 56,1%, или до 388 млрд долларов. Этот показатель в евро, напротив, вырос до 21,9% и составил 151 млрд в долларовом эквиваленте.

            Отмечается, что почти до 20% (пятая часть всех расчетов) выросла доля расчетов в рублях, или до 136 млрд в долларовом эквиваленте. Расчеты в иных валютах в российском товарообороте незначительны (2,4%), однако за исследуемый период рост их доли составил 84,6%.

            Изменения в структуре валютных расчетов особенно заметны в экспорте. Доля долларов в них снизилась на 15,5% – до 67,3% (порядка 300 млрд долларов). Доля евро возросла на 90% – до 17,3% (77 млрд в долларовом эквиваленте). Выросли и расчеты в российской национальной валюте – объем сделок увеличился на 33,3% в 2018 году в сравнении с показателями 2013 года, до 60 млрд долларов (доля в 13,6%). Доля других валют в валютной структуре экспорта выросла на 63,6%, но по-прежнему незначительна и занимает 1,8% от всей валютной выручки.

            Как отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова, тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. По ее словам, это позволит сделать российскую экономику более устойчивой, защитить ее от санкций. «В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны – это естественный порядок вещей», – пояснила она.

            Трубникова также отметила, что этот процесс происходит совместно с основными торговыми партнерами. Так, доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза. Все это за счет сокращения доли доллара, подчеркнула эксперт.

            В начале года в Банке России сообщали, что по итогам 2018-го доля доллара в международных резервах снижена на 24,4%, доля евро и юаня выросла.

            В Кремле предупреждали, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

            Газета ВЗГЛЯД отмечала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.

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