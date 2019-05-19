Макконахи получил аттестат через 31 год после окончания школы

Актер и режиссер Мэтью Макконахи получил аттестат об окончании школы спустя 31 год после выпуска из Longview High School.

Макконахи выпустился из школы в 1988 году. В конце этой недели он снова выступил перед школой, сообщает News Journal.

«31 год назад я был таким же, как вы, выпускником Longview Lobo», – сказал он.

После его выступления Макконахи получил аттестат об окончании средней школы.

«Доказательство», – показал он аттестат.

Представительница школы пояснила, что на церемониях выпускники получают дипломы, а не фактические аттестаты. Их нужно получать позже, однако МакКонахи за дипломом так и не вернулся.