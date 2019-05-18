Британские читатели возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Газета Daily Mail сообщила, что истребители ВВС Великобритании сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем; публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

При этом многие пользователи недоумевают из-за того, что британские самолеты, находясь на территории чужого государства на огромном расстоянии от Соединенного Королевства, занимаются подобными операциями.

«Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО», – сыронизировал пользователь William, комментарий которого передает РИА «Новости».

«Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании?» – задалась вопросом Catherine Neville.

«Что Великобритания делает на Балтике? О да, [действует] как часть НАТО, окружающего Россию», – написал Headofficelacky.

«Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично», – съязвил Unholy Racket.

«Почему мы патрулируем Балтику? Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве», – заметил tobeornottbe.

Напомним, по данным минобороны Соединенного Королевства, британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС России. В сообщении говорилось, что все вылеты были произведены «профессионально и с соблюдением всех мер безопасности».

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