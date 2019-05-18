Кучма назвал причину всех проблем Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает причиной всех проблем страны ее историю, «написанную в Москве», об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

«Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы – из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои были нарисованы в Москве», – приводит его слова Олифер в своем Facebook.

«И когда речь идет о [главаре УПА* (запрещенная в России организация) Степане] Бандере, то я, вообще-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами», – заявил экс-президент Украины.

Кучма также считает, что в разных регионах Украины могут быть свои герои.

Экс-президент Украины также задается вопросом о том, что в советское время императора Николая II называли «кровавым», а в современной России «делают святым». «В Гражданскую войну красные стреляли в белых, белые – красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов», – отметил он.

«А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто? Так что это действительно надо делать. Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой», – считает Кучма.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году украинские власти стали прославлять лидеров Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* – как национальных героев.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН*-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на социальные гарантии. Москва осудила такое решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц», и призвала дать адекватную оценку таким действиям на международном уровне.

В марте 2019 года бандеровцев на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.