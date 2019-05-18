Бывшего агента ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевина Мэллори к 20 годам тюремного заключения и пяти годам пребывания под надзором по обвинению в шпионаже в пользу Китая, сообщило министерство юстиции США.

Мэллори обвинялся в том, что передал Китаю секретную информацию в обмен на 25 тыс. долларов. На судебном заседании стало известно, что в последнее время он работал частным консультантом, приняв в качестве такового «деловое предложение» от некоего китайского аналитического центра, которому затем передал сведения, составляющие в США государственную тайну, передает ТАСС.

Сам бывший сотрудник ЦРУ утверждает, что хотел провести «контрразведывательную операцию» и выудить у китайского центра информацию, представляющую интерес для США, о чем и уведомил своих бывших коллег в разведке. Однако эта версия была скептически воспринята прокурором Дженнифер Джелли, посчитавшей, что общение Мэллори с сотрудниками ЦРУ было для него лишь прикрытием.

По сведениям телеканала Fox News, Мэллори попал под подозрение спецслужб сразу же после начала сотрудничества с китайским центром. В апреле 2017 года он был задержан в международном аэропорту Чикаго по возвращении из Шанхая. Бывший сотрудник ЦРУ не смог объяснить происхождение обнаруженных у него при досмотре 16,5 тыс. долларов наличными. В ходе проведенного обыска у Мэллори дома был найден мобильный телефон с сохранившейся перепиской между ним и его китайским куратором.

«Это дело является частью опасной тенденции, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая, и они [американцы] предают свою страну и своих коллег», – заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

Согласно решению суда Восточного округа штата Вирджиния, бывший сотрудник ЦРУ Кевин Мэллори проведет 20 лет в тюрьме «за сговор с целью передачи информации, относящейся к сфере национальной обороны, китайскому разведчику».

Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрозы шпионажа.

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