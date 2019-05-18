Бывшего агента ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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            Бывшего агента ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

            18 мая 2019, 05:31

            Текст: Антон Никитин

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            Суд Восточного округа американского штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевина Мэллори к 20 годам тюремного заключения и пяти годам пребывания под надзором по обвинению в шпионаже в пользу Китая, сообщило министерство юстиции США.

            Мэллори обвинялся в том, что передал Китаю секретную информацию в обмен на 25 тыс. долларов. На судебном заседании стало известно, что в последнее время он работал частным консультантом, приняв в качестве такового «деловое предложение» от некоего китайского аналитического центра, которому затем передал сведения, составляющие в США государственную тайну, передает ТАСС.

            Сам бывший сотрудник ЦРУ утверждает, что хотел провести «контрразведывательную операцию» и выудить у китайского центра информацию, представляющую интерес для США, о чем и уведомил своих бывших коллег в разведке. Однако эта версия была скептически воспринята прокурором Дженнифер Джелли, посчитавшей, что общение Мэллори с сотрудниками ЦРУ было для него лишь прикрытием.

            По сведениям телеканала Fox News, Мэллори попал под подозрение спецслужб сразу же после начала сотрудничества с китайским центром. В апреле 2017 года он был задержан в международном аэропорту Чикаго по возвращении из Шанхая. Бывший сотрудник ЦРУ не смог объяснить происхождение обнаруженных у него при досмотре 16,5 тыс. долларов наличными. В ходе проведенного обыска у Мэллори дома был найден мобильный телефон с сохранившейся перепиской между ним и его китайским куратором.

            «Это дело является частью опасной тенденции, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая, и они [американцы] предают свою страну и своих коллег», – заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

            Согласно решению суда Восточного округа штата Вирджиния, бывший сотрудник ЦРУ Кевин Мэллори проведет 20 лет в тюрьме «за сговор с целью передачи информации, относящейся к сфере национальной обороны, китайскому разведчику».

            Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрозы шпионажа.

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