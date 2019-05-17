США показали испытания самой мощной противобункерной авиабомбы

ВВС США продемонстрировали видеозапись, на которой зафиксировано испытание противобункерных авиабомб GBU-57.

Сброс бомбы произвел стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, видеозапись опубликована на канале Ultimate Military Channel в YouTube 16 мая.

На кадрах запечатлено, как самолет сбросил две бомбы, пробивающие грунт в заданной точке и взрывающие боеприпас под землей.

Длина бомбы составляет 6,2 метра, диаметр ­– 0,8 метра, вес – более 13 тонн, говорится в описании к ролику. Отмечается, что снаряд может попадать под землю на глубину до 61 метра.

В январе 2018 года представитель американских ВВС капитан Эмили Грабовски заявила, что США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас – авиабомбу GBU-57.