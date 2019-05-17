Названо количество не работающих по специальности юристов

Во время пресс-конференции в рамках IX Петербургского международного юридического форума министр юстиции Александр Коновалов рассказал, что почти 40% людей с юридическим образованием не работают по специальности.

«Юристов выпускают довольно много, может, даже больше, чем нужно, хотя вряд ли может быть много юристов, скорее, много плохих юристов, которые не находят работу», – сказал Коновалов.

Он сообщил, что по статистике среди всех людей с высшим образованием 7,5% выбирают юридическое. При этом среди всех получивших это образование около 2% практикует в судах, а 23% занимаются юридической работой, передает РИА «Новости».

«40% никакого отношения к практике не имеет... Рынок регулирует, в профессии остаются те, кто этого хочет и кто этого достоин. Наверное, так и должно быть» – добавил министр.